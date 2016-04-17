من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

قتلى بتفجير سيارة بعدن وبقصف حوثي بتعز

الأحد 17 نيسان 2016
| 09:34
 
قتلى بتفجير سيارة بعدن وبقصف حوثي بتعز
ابرز ما في هذا الخبر

خروقات للهدنة...
موجود أيضاً في:
قتل أربعة جنود يمنيين في انفجار سيارة مفخخة أمام بوابة مطار عدن، كما سقط قتيلان و14 جريحا من المقاومة الشعبية والجيش في تعز رغم توقيع الهدنة، في حين قصفت طائرات التحالف العربي تجمعات لعناصر يعتقد أنها من تنظيم القاعدة بمحافظة لحج شرق صنعاء
وشهدت مدينة عدن مساء السبت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الموالية للحكومة الشرعية وعناصر يعتقد أنهم تابعون لتنظيم القاعدة، وذلك عقب هجوم شنه رجال الأمن على شقق لعناصر يشتبه في انتمائهم للقاعدة شمال غرب عدن، وأكدت مصادر محلية سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين، دون أن يتضح عددهم بعد، في وقت تمكن رجال الأمن من القبض على آخرين
وفي تعز قتل شخصان وجرح 14 آخرون من المقاومة الشعبية والجيش اليمني بنيران قوات الحوثي وصالح
تأتي هذه الخروق بعد ساعات من توقيع قيادات ميدانية في المدينة اتفاقا لتثبيت وقف إطلاق النار في جميع جبهات تعز ابتداء من الثانية من بعد ظهر أمس السبت
مواضيع خاصة
128 دولة قالت كلمتها: لا للرشوة
السبت 23 كانون الأول 2017
128 دولة قالت كلمتها: لا للرشوة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل سينجح العبادي في حربه ضد الفساد؟

اسئلة مطروحة
67
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2017 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
العبودي: هناك رغبة عند بعض الكتل لتأجيل الانتخابات وهو أمر معلن
العبودي: سيتم العمل بقانون الانتخابات النافذ سيما وان لا موعد تم تحديده من قبل الحكومة
النائب قاسم العبودي لقبل المنتصف: بشأن قانون الانتخابات تم الانتهاء من التعديلات التي جرت بناء على الاقتراحات التي وضعتها الكتل السياسية
مصدر خاص : انسحاب جزء من القوات الامنيه التي كانت متمركه في المحافظه على خلفيه اعمال العنف والتظاهرات
المجلس العربي في كركوك يرفض في بيان عقد جلسة مجلس المحافظة برئاسة ريبوار الطالباني