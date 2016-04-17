قتلى بتفجير سيارة بعدن وبقصف حوثي بتعز

قتل أربعة جنود يمنيين في انفجار سيارة مفخخة أمام بوابة مطار عدن، كما سقط قتيلان و14 جريحا من المقاومة الشعبية والجيش في تعز رغم توقيع الهدنة، في حين قصفت طائرات التحالف العربي تجمعات لعناصر يعتقد أنها من تنظيم القاعدة بمحافظة لحج شرق صنعاء

وشهدت مدينة عدن مساء السبت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الموالية للحكومة الشرعية وعناصر يعتقد أنهم تابعون لتنظيم القاعدة، وذلك عقب هجوم شنه رجال الأمن على شقق لعناصر يشتبه في انتمائهم للقاعدة شمال غرب عدن، وأكدت مصادر محلية سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين، دون أن يتضح عددهم بعد، في وقت تمكن رجال الأمن من القبض على آخرين

وفي تعز قتل شخصان وجرح 14 آخرون من المقاومة الشعبية والجيش اليمني بنيران قوات الحوثي وصالح

تأتي هذه الخروق بعد ساعات من توقيع قيادات ميدانية في المدينة اتفاقا لتثبيت وقف إطلاق النار في جميع جبهات تعز ابتداء من الثانية من بعد ظهر أمس السبت