وفد أممي يدخل داريا وقوافل إغاثة بالغوطة الشرقية

دخل وفد من الأمم المتحدة لأول مرة إلى داريا بعد سماح قوات النظام السوري له بمعاينة الأوضاع الإنسانية هناك، كما تقدم وفد آخر مع قافلة إنسانية لإيصال مساعدات إنسانية إلى بلدات في الغوطة الشرقية، وتهدف زيارة الوفد إلى معاينة الواقع الإنساني في المدينة المحاصرة من قبل قوات النظام منذ أربع سنوات والتي يسكنها قرابة ثمانية آلاف شخص، وتعاني المدينة انعداما تاما في المواد الطبية والغذائية جراء الحصار، وقد شهدت قصفا مكثفا بالبراميل المتفجرة من قبل قوات النظام، خلّف دمارا في أجزاء كبيرة منها



من جهتها، ذكرت شبكة شام السورية المعارضة أن وفد الأمم المتحدة سمح له بدخول داريا، ولكن من دون إدخال مساعدات رغم كل المطالبات والمناشدات لإدخال المساعدات إلى المدينة، واقتصرت مهمة الوفد -الذي ترأسته خولة مطر ممثلة المبعوث الدولي إلى سوريا ستفان دي ميستورا- على الاطلاع على الوضع الإنساني والمعيشي لآلاف العائلات المحاصرة



وفي الغوطة الشرقية أفيد بأن قافلة مساعدات مكونة من اثنتين وخمسين شاحنة دخلت رفقة وفد من الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري إلى بلدات عين ترما وكفر بطنا وجسرين

وفي مدينة حمص (وسط سوريا) أطلق أهالي حي الوعر عبر مجلس محافظة المدينة الحرة نداء استغاثة طالبوا فيه المجتمع الدولي والهيئات والمؤسسات الإغاثية والإنسانية بإدخال الدواء والغذاء للحي المحاصر