الرئاسات الثلاث تجتمع مع قادة الكتل السياسية

من المقرر ان تجتمع الرئاسات الثلاث مع قادة الكتل السياسية، اليوم الاحد لبحث الاوضاع السياسية الراهنة، واوضح النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني فرهاد قاد ان الرئاسات الثلاث ستجتمع مع قادة الكتل السياسية لبحث الاوضاع السياسية الراهنة وايجاد مخرج للأزمة النيابية الراهنة



واضاف أن الاوضاع تتجه نحو المعالجة ورئاسة الجلسة المقبلة من قبل سليم الجبوري لحين الوصول الى اتفاق، مؤكداً انه وبعد فشل النواب المعتصمين من توفير النصاب القانوني فالاوضاع تتجه نحو عقد جلسة موحدة يشارك فيها الطرفان من اجل التوصل الى اتفاق يعالج الازمة الراهنة