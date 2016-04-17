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روحاني: أي بلد يواجه خطراً ارهابياً فإيران ستلبي النداء

الأحد 17 نيسان 2016
| 10:04
 
روحاني: أي بلد يواجه خطراً ارهابياً فإيران ستلبي النداء
ابرز ما في هذا الخبر

“أي بلد يواجه خطراً ارهابياً فإن الجمهورية الاسلامية ستلبي النداء”
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اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني قوة إيران العسكرية والاقتصادية ليست ضد “الجيران” وليست ضد البلدان الاسلامية. وقال: “من يقول ان ايران ليست بحاجة الى القوة العسكرية هو ساذج”.

وأضاف روحاني خلال الاحتفال بيوم الجيش الايراني في طهران أنه “يخطئ العدو عندما يظن أن هناك هوة بين الشعب والحكومة والقوات المسلحة في ايران فنحن أصابع يد واحدة فنحن نعيش على متن سفينة واحدة ولدينا قائد واحد وشعب واحد وحكومة واحدة”

وتابع إن“قواتنا المسلحة ستقطع يد كل من يفكر بالتعرض لإيران والدبلوماسية الإيرانية تدافع عن حقوق شعبنا”، قائلاً: “اذا كان المرتزقة لا يتجرأون على إيران فهذا بسبب اقتدار وقوة قواتها المسلحة” ، وأكد أن “أي بلد يواجه خطراً ارهابياً فإن الجمهورية الاسلامية ستلبي النداء”
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