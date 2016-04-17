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هكذا انقرضت الديناصورات؟

الأحد 17 نيسان 2016
| 10:16
 
هكذا انقرضت الديناصورات؟
ابرز ما في هذا الخبر

يعتقد أن هذا النيزك ضرب الأرض بقوة تعادل مليارات الأضعاف قوة القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما
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بدأ العلماء عمليات حفر وتنقيب بحثاً عن عينات مهمة -على عمق نحو خمسة آلاف قدم تحت قاع البحر- قد تقدم قرائن على حدوث حفرة في حقبة ما قبل التاريخ سببها ارتطام كويكب كبير بالأرض ما أدى إلى انقراض الديناصورات.
ويرى العلماء أن اصطدام هذا الكويكب وربما عناصر أخرى أسهمت في اندثار الديناصورات قبل 66 مليون عام وهي النظرية التي أعلنت للمرة الأولى عام 1980.
ومن بين أكبر الشواهد على ذلك حفرة طولها 180 كيلومتراً قرب منطقة تشيكسولوب بالمكسيك.
وخلال مهمة التنقيب هذه التي يشارك فيها فريق دولي من العلماء وتستغرق شهرين يركز البحث على أي خيوط قد تقود إلى كيف استمرت الحياة بعد هذا الارتطام وما إذا كانت هذه الحفرة تحتضن حياة ميكروبية.
وقال خايمي اوروتيا – فوكوجوتشي من معهد الجيوفيزيقا بجامعة المكسيك الوطنية المستقلة “أدى الارتطام إلى انقراض نحو 75 في المئة من الأنواع التي كانت موجودة خلال تلك الحقبة”.
وأضاف “كان ذلك إيذاناً بالتحول الشائع مما يعرف باسم حقبة الديناصورات إلى عصر الثدييات”.
كان الرأي العلمي في هذا السياق قد انقسم على ما إذا كان هذا الاندثار حدث بفعل سقوط نيزك أم بسبب نشاط بركاني في منطقة هي الهند حالياً حيث وقعت سلسلة من الانفجارات البركانية الكبيرة استمرت نحو 1.5 مليون سنة.
ووجدت دراسة سابقة أجراها علماء من أوروبا والولايات المتحدة والمكسيك وكندا واليابان أن نيزكا عرضه 15 كيلومتراً ارتطم بالأرض فيما يعرف الآن باسم المكسيك هو المسؤول عن هذه الأحداث.
ويعتقد أن هذا النيزك ضرب الأرض بقوة تعادل مليارات الأضعاف قوة القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما. وتشير سجلات جيولوجية إلى أن هذا الحدث دمر النظم البيئة البحرية والبرية وأن ارتطام النيزك هو التفسير المقبول لذلك
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