حلب.. مقتل وجرح العشرات في غارات عنيفة للنظام

قضى 10 مدنيين على الأقل، وأصيب عشرات آخرون بجروح جراء استهداف الطيران الحربي للنظام السوري أحياء مدينة حلب بالعديد من الغارات الجوية، وأفادت مصادر ميدانية أن طائرات حربية تابعة لقوات النظام، استهدفت بالصواريخ الفراغية حي المشهد غربي حلب، ما تسبب بمقتل 4 مدنيين، وإصابة نحو 15 آخرين بجرو



كما أغار طيران النظام الحربي على حي باب الحديد في مدينة حلب، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين، وإصابة آخرين بجروح، وقضى 4 مدنيين، وأصيب 5 آخرون بجروح إثر غارتين لطيران النظام الحربي على حارة الباشا في حي جب القبة



وشهد حي صلاح الدين اشتباكات عنيفة بين الثوار الذين يسيطرون على الحي وقوات النظام التي تحاول التقدم فيه، تمكن خلالها الثوار من قتل 6 عناصر من تلك القوات، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة



وفي حي الهلق بمدينة حلب، أعلنت فرقة السلطان مراد تفكيك سيارة مفخخة مركونة بجانب أحد المقرات في الحي، وبثّت تسجيلاً مصوراً للسيارة



وفي ريف حلب الشمالي، أفاد ناشطون بأن الثوار دمّروا سيارة مفخخة لتنظيم داعش بالقرب من قرية كفرغان، قبل أن تصل إلى هدفها



وفي ريف حلب الجنوبي، أعلنت حركة أحرار الشام الإسلامية نسف سيارة عسكرية محملة بعناصر لقوات النظام، بالإضافة إلى دراجة عسكرية، وذلك أثناء محاولتهم التقدم على جبهة رسم عميش، وأوقعت العملية قتلى وجرحى بين قوات النظام