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رئيس وزراء فلسطين: سنعمل على إعطاء دعم حقوقي ودولي لقضية الأسرى

الأحد 17 نيسان 2016
| 11:23
 
رئيس وزراء فلسطين: سنعمل على إعطاء دعم حقوقي ودولي لقضية الأسرى
ابرز ما في هذا الخبر

فلسطين....ومعاناة الاسرى
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أكد رئيس وزراء فلسطين رامي الحمدالله لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني أنه سيطرق كل الأبواب والعمل على كل المسارات لإعطاء قضية الأسرى الزخم والدعم الحقوقي والدولي الذي تستحقه، مشددا على أننا سنصل بمعاناة شعبنا إلى أبعد مكان في هذه الأرض، لضمان إنهاء الاحتلال وكسر قيوده، والإفراج عن الأسرى جميعهم، وتكريس سيادتنا على كامل الأراضي المحتلة منذ عام 1967، في كنف دولة فلسطين المستقلة، والقدس عاصمتها، فحقوقنا العادلة لن يمحوها الزمن ولن تسقط بالتقادم
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