فورمولا 1.. روزبرغ "المتألق" يفوز بسباق جائزة الصين

توج الألماني نيكو روزبرغ سائق مرسيدس بطلا لسباق جائزة الصين الكبرى، الحلقة الثالثة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، هذا الموسم بعد تفوقه على جميع منافسيه على حلبة شنغهاي الأحد.

وهذا هو الفوز الثالث على التوالي لروزبرغ هذا الموسم وعزز به موقعه في صدارة بطولة السائقين كما أنه فاز بأخر ثلاثة سباقات في الموسم الماضي أيضا.

واحتل بطل العالم أربع مرات سابقا الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري المركز الثاني متقدما مباشرة على الروسي دانييل كفيات سائق رد بول.

واحتل سائق رد بول الثاني الأسترالي دانييل ريتشياردو المركز الرابع.

أما بطل العالم البريطاني لويس هاملتون سائق مرسيدس الثاني فاحتل المركز السابع بعد أن بدأ السباق من المركز الأخير.

وكان روزبرغ انطلق من المركز الأول في سباق اليوم.