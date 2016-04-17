الأمم المتحدة: تراجع عدد القتلى المدنيين في أفغانستان

أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن 600 مدنى قتلوا في حرب أفغانستان في الربع الأول من هذا العام، في انخفاض ملحوظ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكنه أشار إلى ارتفاع عدد المدنيين الذين أصيبوا في القتال.

وتشير أحدث الأرقام الصادرة عن بعثة الامم المتحدة اليوم الاحد إن 1343 شخصا أصيبوا بجروح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016.

وبالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2015، فإن عدد القتلى بين المدنيين انخفض بنسبة 13 في المائة في حين ارتفع عدد الجرحى بنسبة 11 في المائة.

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن أكبر عدد من الضحايا المدنيين نجم عن التعرض للأذى أثناء القتال البري.

وذكر التقرير أن القتال المحتدم في المناطق المأهولة بالسكان تسبب في زيادة بنحو 30 في المائة في عدد الضحايا الأطفال، وزيادة بنسبة 5 في المائة في عدد الإصابات بين النساء.