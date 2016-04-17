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النجيفي يثمن دور ايران في مساعدة القادة العراقيين لتجاوز الازمة القائمة!

الأحد 17 نيسان 2016
| 12:10
 
النجيفي يثمن دور ايران في مساعدة القادة العراقيين لتجاوز الازمة القائمة!
ابرز ما في هذا الخبر

أيد السيد السفير الإيراني "حق ودور المكونات العراقية في المشاركة الفاعلة أن ما حصل في مجلس النواب عقد المشهد ولم يراع الوضع الدستوري"
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للمرة الاولى ، ثمن زعيم ائتلاف "متحدون" اسامة النجيفي دور السفير الايراني ببغداد حسن دانائي فر في مساعدته في حل الازمة الراهنة .
وذكر بيان لمكتب النجيفي ان الاخير "ثمن" الجهود الايرانية في مساعدة القادة العراقيين لتجاوز الأزمة السياسية القائمة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الشرعية والعملية السياسية وحق المكونات فضلا عن الشراكة في اتخاذ القرار والتوازن الحقيقي.
وشدد على ان أن ما حدث في مجلس النواب هو أزمة حكومية ألقيت على البرلمان في حين أن المطلوب أن تتوفر الحكمة والمسؤولية في
علاجها في ضوء الدستور والقوانين، وأكد موقفه الداعم للشرعية، والرافض لأي اجراء يتجاوز الدستور والقوانين والأنظمة.
ومن جانبه أيد السيد السفير الإيراني "حق ودور المكونات العراقية في المشاركة الفاعلة أن ما حصل في مجلس النواب عقد المشهد ولم يراع الوضع الدستوري"
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