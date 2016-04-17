خاص-أسواق للموت لا للحياة، وسلاح "الجيش" للبيع في بلاد العجائب الأحد 17 نيسان 2016 | 12:15 ابرز ما في هذا الخبر الاسلحة "الحكومية" ...والشكوى لغير الله مذلة موجود أيضاً في: العراق الآن







فيا ايها الشاري..ايها المواطن الكريم، البضاعة أمامك وما عليك سوى الاختيار، بين رصاص للقنص أو هجومي أو متفجر ، ولا تنسى البنادق الاوتوماتيكية أو نصف الاوتوماتيكية، إنها فعالة، فهي تقتل عن بعد، ولا تخطىء الاصابة، فأنت أيها المواطن هدف سهل، وكم أنت غبي لأنك تشتري موتك لا حياتك في بلاد بدلا من أن تمنحك الحياة والسلام والعلم والآمان، فهي تغرّ مواطنيها بالسلاح والرصاص والموت، السعر مقبول، وما عليك إلا أن تضغط على الزناد حتى تقتل أخا لك في المواطنية ولا يهم عن قصد أو عن غير قصد......



وما يزيد المشهد إيلاما أن هذا السلاح المفترض أن يكون بأيدي قوانا الأمنية لمحاربة داعش والارهاب والدفاع عن حدود الوطن وكرامة المواطنين، وثمة أسئلة تطرح نفسها ولكن في بلادي العجيبة يصح قول المتنبي:" يا أعـدَل الناسِ إلا في معاملتي فِيكَ الخِصَامُ وأَنْتَ الخَصْمُ والحَكَمُ"، فلمن نرفع الشكوى والشكوى في بلادي لغير الله مذلّة.....







ايها المواطن الكريم...أمام سوق الموت هذه، عليك الاختيار، فإما أن تتفضّل وتشتري السلاح والرصاص، وإما ألا تكتفي بلعن الظلام إنما تضيء شمعة تتذكر فيها أننا ولدنا لنحيا لا لنموت، ولدنا لنتعلّم ونعلّم أبناءنا ، لا ليموتوا هدفا سهلا برصاص يباع في سوق تجار الموت، ولدنا لأننا أمة تستحق الحياة فيما من هم مسؤولون عنا مصيرهم معروف معلوم..مهما طال الزمن.....







وعسى أن تُقفل متاجر الموت هذه لا خوفا من سلطة قد تكون متواطئة أو متعامية، بل رحمة ببشر، وإلا فإن النخوة عند العرب ماتت ومشينا في دفنها منذ زمن سحيق...



فويل لأمة تجارها تجار موت وشعبها صامت، وويل لأمة تبيع السلاح والرصاص فيما أعداؤنا يسرحون ويمرحون، وويل لأمة تجد في أسواقها الموت والقذائف والبنادق، فيما شعبها جائع لا للقمة خبز بل للقمة حياة..والسلام







إنها سوق فريدة عجيبة في بلاد العجائب....سلاح "طازج" من مختلف العيارات والنوعيات الجيدة والملائمة لقتل البشر لا للحفاظ على حياة الناس...فهذه الاسلحة "الحكومية" التي يجب أن تكون بأيدي الشرطة والجيش والقوى الامنية فإذا بها بأيدي تجار الموت ...ولا تخف فالسلاح شرعي، والفساد الذي ضرب البلاد من أقصاها إلى أقصاها يبدو أنه ينخر بقوة في مؤسساتنا الامنية وهنا بيت القصيد....فيا ايها الشاري..ايها المواطن الكريم، البضاعة أمامك وما عليك سوى الاختيار، بين رصاص للقنص أو هجومي أو متفجر ، ولا تنسى البنادق الاوتوماتيكية أو نصف الاوتوماتيكية، إنها فعالة، فهي تقتل عن بعد، ولا تخطىء الاصابة، فأنت أيها المواطن هدف سهل، وكم أنت غبي لأنك تشتري موتك لا حياتك في بلاد بدلا من أن تمنحك الحياة والسلام والعلم والآمان، فهي تغرّ مواطنيها بالسلاح والرصاص والموت، السعر مقبول، وما عليك إلا أن تضغط على الزناد حتى تقتل أخا لك في المواطنية ولا يهم عن قصد أو عن غير قصد......وما يزيد المشهد إيلاما أن هذا السلاح المفترض أن يكون بأيدي قوانا الأمنية لمحاربة داعش والارهاب والدفاع عن حدود الوطن وكرامة المواطنين، وثمة أسئلة تطرح نفسها ولكن في بلادي العجيبة يصح قول المتنبي:" يا أعـدَل الناسِ إلا في معاملتي فِيكَ الخِصَامُ وأَنْتَ الخَصْمُ والحَكَمُ"، فلمن نرفع الشكوى والشكوى في بلادي لغير الله مذلّة.....ايها المواطن الكريم...أمام سوق الموت هذه، عليك الاختيار، فإما أن تتفضّل وتشتري السلاح والرصاص، وإما ألا تكتفي بلعن الظلام إنما تضيء شمعة تتذكر فيها أننا ولدنا لنحيا لا لنموت، ولدنا لنتعلّم ونعلّم أبناءنا ، لا ليموتوا هدفا سهلا برصاص يباع في سوق تجار الموت، ولدنا لأننا أمة تستحق الحياة فيما من هم مسؤولون عنا مصيرهم معروف معلوم..مهما طال الزمن.....وعسى أن تُقفل متاجر الموت هذه لا خوفا من سلطة قد تكون متواطئة أو متعامية، بل رحمة ببشر، وإلا فإن النخوة عند العرب ماتت ومشينا في دفنها منذ زمن سحيق...فويل لأمة تجارها تجار موت وشعبها صامت، وويل لأمة تبيع السلاح والرصاص فيما أعداؤنا يسرحون ويمرحون، وويل لأمة تجد في أسواقها الموت والقذائف والبنادق، فيما شعبها جائع لا للقمة خبز بل للقمة حياة..والسلام المقالات ذات الصلة اعتقال احد افراد حماية النائب سروة عبد... اندلاع حريق في احدى محطات الطاقة... بالصورة- في اربيل... حرمت ابنها من... في جلسة البرلمان اليوم: استجواب وزير... خاص- العراق تلقى الضوء الاخضر في حل... حمدية الحسيني....والاكراه في الزواج