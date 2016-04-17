سليم الجبوري:الايام المقبلة ستشهد تحديدا لموعد جلسة مجلس النواب الشاملة التي تضم كامل أعضائه

لفت رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال افتتاح اعمال مؤتمر تخطيط ادارة النازحين وخطة الطوارئ إلى أن مشروع الحفاظ على بناء الدولة وتطويرها وتقدمها يمثل الحجر الأساس لنا في تجاوز ازماتنا المتراكمة مشيرا إلى أنه من دون الدولة القوية لا يمكن لنا عبور هذه المرحلة والتغلب عليها ، ولن يكون ذلك الا حين تضطلع مؤسسات الدولة بدورها المناط بها في الإصلاح الشامل والحقيقي والذي يبدأ من تشخيص حقيقي للمشكلة وخطوات جادة وجريئة للحل من خلال الغاء المحاصصة وتقديم الخبرات لقيادة مفاصل العمل التنفيذي وابعادها عن التسييس والصراعات الشخصية ، على ان يكون ذلك بالتوازي مع حملة مواجهة الفساد بكل صوره وأشكاله دون محاباة او مجاملة لأحد



وأضاف الجبوري أن القوى السياسية أثبتت انها قادرة على تطوير أدائها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ، وما الحراك البرلماني الاخير الا دليل واضح وجلي على هذا الفعل ، الامر الذي يدل على اننا قادرون على تخطي حالة التكتلات الضيقة الى حالة من الانفتاح السياسي



وشدد الجبوري على أن الايام المقبلة ستشهد تحديدا لموعد جلسة مجلس النواب الشاملة التي تضم كامل أعضائه من بعد التحرك الإيجابي خلال اليومين الماضيين لبلورة تصور جماعي يكون محور حله داخل قبة البرلمان وضمن إجراءات واضحة وشرعية ودستورية ، لن يكون فيها خط احمر لأي تصور او وجهة نظر معينة ونحن منفتحون على كل وجهات النظر التي نتفق او نختلف معها وستكون باكورة اعمالنا مايتم طرحه من اتمام فكرة اﻻصﻻحات وما سيقدمه رئيس الوزراء والذي نامل ان يكون سريعا الكابينة الوزارية التي يقبل مجلس النواب بها او يرفضها والقول هو قول المجلس تلك الكابينة التي قدمت ﻻكثر من مرة ودار حولها خلاف كثير لكننا نعتقد ان جل الخلاف الذي كان ينصب حولها انما يدور حول تحقيق المصلحة المرجوة من وجهات نظر مختلفة او متعددة

وأوضح الجبوري أن العمل يتم حاليا وبالتواصل مع اللجان البرلمانية ذات العلاقة ، على دراسة وتقييم التشريعات الحالية الخاصة بالنازحين والتشريعات ذات الصلة ،وتكييفها مع الصكوك والإتفاقيات الدولية التي صدق عليها العراق وضمن إمتثالها الواقعي لها



ودعا الجبوري الى تأليف لجنة نيابية مؤقتة تتكون من اللجنة القانونية ، والمالية ، والنزاهة ، والمرحلين بمشاركة خبراء من ديوان الرقابة المالية، وذلك لمراقبة الية الصرف والمستحقات المالية للنازحين وتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بهم ، اضافة الى تشكيل لجنة نيابية اخرى ، لمراقبة حالات حركة دخول وخروج النازحين من والى مناطق معينة ، بالتنسيق مع جهات امنية وعسكرية حكومية