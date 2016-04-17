من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

اليابان تصمم قطارا "خفيا"

الأحد 17 نيسان 2016
| 12:46
 
اليابان تصمم قطارا "خفيا"
ابرز ما في هذا الخبر

يرتقب أن تكون القطارات الجديدة مكونة من 56 عربة، ومصنوعة من مادة غير معروفة تعكس المناظر الطبيعية المحيطة بها.
موجود أيضاً في:
تتجه اليابان إلى إطلاق قطار متطور لا تراه العين أثناء سيره على سكة الحديد، بحلول عام 2018.
ويرتقب أن تكون القطارات الجديدة مكونة من 56 عربة، ومصنوعة من مادة غير معروفة تعكس المناظر الطبيعية المحيطة بها.
وتتولى المهندسة اليابانية، كايوزو سيجيما، تصميم القطار من الداخل والخارج، عبر جعل المعادن شفافة وعاكسة إلى درجة كبيرة.
وتعتزم شركة "سيبو ريل واي" تشغيل القطار تزامنا مع الاحتفال بمرور قرن كامل على عملها في مجال النقل باليابان.
وأوضح القائمون على المشروع أن القطار الجديد لن يعوض القطارات المستخدمة حاليا في البلاد، لتعزز بذلك قطارات اليابان مكانتها بين أكثر وسائل النقل العالمية تقدما.
مواضيع خاصة
128 دولة قالت كلمتها: لا للرشوة
السبت 23 كانون الأول 2017
128 دولة قالت كلمتها: لا للرشوة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل سينجح العبادي في حربه ضد الفساد؟

اسئلة مطروحة
67
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2017 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
العبودي: هناك رغبة عند بعض الكتل لتأجيل الانتخابات وهو أمر معلن
العبودي: سيتم العمل بقانون الانتخابات النافذ سيما وان لا موعد تم تحديده من قبل الحكومة
النائب قاسم العبودي لقبل المنتصف: بشأن قانون الانتخابات تم الانتهاء من التعديلات التي جرت بناء على الاقتراحات التي وضعتها الكتل السياسية
مصدر خاص : انسحاب جزء من القوات الامنيه التي كانت متمركه في المحافظه على خلفيه اعمال العنف والتظاهرات
المجلس العربي في كركوك يرفض في بيان عقد جلسة مجلس المحافظة برئاسة ريبوار الطالباني