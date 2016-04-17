اليابان تصمم قطارا "خفيا"

تتجه اليابان إلى إطلاق قطار متطور لا تراه العين أثناء سيره على سكة الحديد، بحلول عام 2018.

ويرتقب أن تكون القطارات الجديدة مكونة من 56 عربة، ومصنوعة من مادة غير معروفة تعكس المناظر الطبيعية المحيطة بها.

وتتولى المهندسة اليابانية، كايوزو سيجيما، تصميم القطار من الداخل والخارج، عبر جعل المعادن شفافة وعاكسة إلى درجة كبيرة.

وتعتزم شركة "سيبو ريل واي" تشغيل القطار تزامنا مع الاحتفال بمرور قرن كامل على عملها في مجال النقل باليابان.

وأوضح القائمون على المشروع أن القطار الجديد لن يعوض القطارات المستخدمة حاليا في البلاد، لتعزز بذلك قطارات اليابان مكانتها بين أكثر وسائل النقل العالمية تقدما.