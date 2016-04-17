الزاملي: أتعهد أمام المرجعية الدينية بأنني لن أقبل بأي منصب سواء أكان تنفيذيا أو تشريعيا

لفت رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب حاكم الزاملي إلى انّه يتعهد أمام المرجعية الدينية، وسماحة السيد مقتدى الصدر ، وأمام الشعب العراقي بأنه لن يقبل بأي منصب سواء أكان تنفيذيا أو تشريعيا، وإن عرض عليه ذلك.

مضيفا ان هذا الاعتصام هو من اجل الإصلاح ومن اجل حقوق الشعب العراقي.

يذكر أن بعض وسائل الإعلام تناقلت خبر مفاده "ان النائب حاكم الزاملي رشح أن يكون النائب الأول لرئيس مجلس النواب".