التجارة: ضبط 517 مخالفة لوكلاء ومطاحن في بغداد والمحافظات خلال الفصل الاول من عام2016

اعلنت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة عن ضبط عدد من المخالفات لوكلاء ومطاحن اهلية وحكومية في بغداد وباقي المحافظات حيث تم تسجيل (348) مخالفة لوكيل و(169) مطحنة .

اكد ذلك حسن محمد جاسم مدير عام الدائرة واضاف قيام قسم الرقابة التجارية وقسم رقابة الفروع في الدائرة بتنفيذ مجموعة من الزيارات المديدانية على وكلاء المواد الغذائية والطحين والبالغة عددها (3775) زيارة لوكيل و(435) زيارة للمطاحن الاهلية والحكومية و (200) زيارة لمركز تموين و(89) زيارة لسوق محلية وكذلك (315) زيارة لمجمعات المخازن الغذائية والانشائية بالاضافة الى (103) زيارة للاسواق المركزية و ( 245) زيارة لسايلو حبوب .

مضيفا ان دائرته سجلت( 53) شكوى بماتخص تعامل الوكيل مع المواطن واستيفاء مبالغ على المفردات التموينية اكثر من المقرر بها اضافة الى نوعية مفردات البطاقة الغير مطابقة للمواد المجهزة من قبل الوزارة حيث تم اغلاق محال الوكالات المخالفة واجراء اللازم بصدد الشكاوى المقدمة .