عالية نصيف لـ"هنا بغداد": سليم الجبوري لا يمثل رئاسة مجلس النواب في تفاوضاته مع الكتل السياسية

أكدت النائب عن إئتلاف دولة القانون عالية نصيف لـ"هنا بغداد" أن سليم الجبوري لا يمثل رئاسة مجلس النواب في تفاوضاته مع الكتل السياسية مضيفة أن القرار العراقي طيلة الفترة الماضية كان تحت الوصاية الخارجية

ولفتت نصيف إلى أن همنا الاصلاح ولا خصومة شخصية مع الجبوري ، وأكدت أن أخبارا إيجابية وصلتنا حول زيارة وفد النواب المعتصمين إلى النجف الاشرف وسنعلن عن نتائج الزبارة في مؤتمر صحفي