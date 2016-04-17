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وزيرة الصحة والبيئة تناقش سبل مواجهة الازمة المالية والاستمرار بتقديم الخدمات الصحية
17 Apr,2016
ناقشت وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود حسين مع مدير عام الدائرة الادارية والمالية والقانونية في مركز الوزارة مكي قاسم ضمان استمرار وتواصل المؤسسات الصحية بتقديم الخدمات الوقائية والطبية والعلاجية الى المواطنين وسبل مواجهة الازمة المالية التي القت بضلالها على توفير السيولة المالية اللازمة لتغطية تلك الخدمات .
كما بحث اللقاء متابعة الاجراءات الادارية في وزارة البيئة لاسيما بعد دمج مؤسساتها ودوائرها بنظيراتها ومثيلاتها في وزارة الصحة .