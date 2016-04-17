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وصول أسلحة واعتده جديدة للجيش العراقي
17 Apr,2016
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع نصير نوري محمد التميمي في تصريح صحفي للمركز الإعلامي للوزارة عن وصول ثلاث طائرات جديدة من طراز سوخوي (25)، في إطار العقد المبرم مع جمهورية روسيا الاتحادية، وأطنانٍ من الأعتدة المختلفة (الخفيفة والمتوسطة والثقيلة) من مناشئ عالمية مختلفة
ولفت التميمي إلى أن وصول هذه الدفعات من الأسلحة والأعتدة يأتي نتيجة لخطة منهجية شاملة أعدتها الدوائر المعنية في الوزارة، لتعزيز القدرات القتالية للجيش العراقي ولتأمين متطلبات المعارك المفصلية الحاسمة التي ستخوضها القوات العراقية المشتركة لدحر التنظيمات الإرهابية وإنهاء تواجدها على أرض العراق