هيئة الأرصاد اليابانية: 388 هزة تضرب اليابان في ثلاث أيام

أجلي حوالي 240 ألفا من سكان مقاطعتي "كوما موتو وأويتا" إلى مدارس ومراكز إيواء خاصة، فيما حرمت الزلازل ما يقارب 80 ألفا من سكان مقاطعة "كوما موتو" من الكهرباء

أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية أن جزيرة"كيوشو" جنوب غرب البلاد تعرضت لـ388 هزة أرضية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، موضحة أن بعض الهزات وصلت شدتها إلى 7.3 و7.1 درجات بمقياس ريختر.

ووفقا لآخر المعلومات فقد قتل 41 شخصا، ونقل أكثر من 2000 الى مشافي البلاد أثناء الفترة المذكورة.

وأجلي حوالي 240 ألفا من سكان مقاطعتي "كوما موتو وأويتا" إلى مدارس ومراكز إيواء خاصة، فيما حرمت الزلازل ما يقارب 80 ألفا من سكان مقاطعة "كوما موتو" من الكهرباء.