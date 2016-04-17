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مستشار رئيس الجمهورية ينفي عزم معصوم دعوة الرئاسات الثلاث وقادة الكتل لاجتماع طارئ

الأحد 17 نيسان 2016
| 16:18
 
مستشار رئيس الجمهورية ينفي عزم معصوم دعوة الرئاسات الثلاث وقادة الكتل لاجتماع طارئ
ابرز ما في هذا الخبر

أهمیة حل الأزمة السیاسیة واعتماد الحوار وفقا للسیاقات الدستوریة
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نفى مستشار رئيس الجمهورية قحطان الجبوري اليوم الاحد، عزم الرئيس فؤاد معصوم دعوة الرئاسات الثلاث وقادة الكتل لاجتماع طارئ، فيما كشف عن قيام فؤاد معصوم باجراء سلسلة لقاءات عاجلة مع الزعماء السياسيين كلا على انفراد لاحتواء الازمة.

وقال الجبوری فی حدیث لوسائل اعلامیة،"ننفی الأنباء عن عزم الرئیس فؤاد معصوم توجیه دعوة للرئاسات الثلاث لعقد اجتماع طارئ مع قادة الکتل السیاسیة والزعماء السیاسیین فی رئاسة الجمهوریة"، مبینا ان "هناك حراك للرئیس معصوم للقاء الزعماء السیاسیین على انفراد لغرض احتواء الازمة السیاسیة التی یمر بها البلد".

وأضاف الجبوری،" أن معصوم التقى صباح الیوم الاحد رئیس المجلس الاعلى عمار الحکیم، وسیکون هناك لقاء مع رئیس الوزراء حیدر العبادی ورئیس ائتلاف دولة القانون نوری المالکی واتحاد القوى العراقیة"، مبدیا أمله بأن "تؤدی هذه الحوارات باتجاه حلحلة الأزمات".

واکد رئیس المجلس الأعلى الإسلامی العراقی عمار الحکیم ورئیس الجمهوریة فؤاد معصوم، الیوم الأحد، أهمیة حل الأزمة السیاسیة واعتماد الحوار وفقا للسیاقات الدستوریة، فیما بین الحکیم أن الإصلاح الشامل یمکن الدولة من التحرک والتقدم.

 

هذا وکان عماد الخفاجی المتحدث باسم رئیس مجلس النواب سلیم الجبوری قد اعلن الیوم الأحد، أن الرئاسات العراقیة الثلاث ستعقد اجتماعا مساء الیوم فی منزل رئیس الجمهوریة فؤاد معصوم وبدعوة منه للدعوة لجلسة برلمانیة شاملة خلال الایام المقبلة.
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