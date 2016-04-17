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نتانياهو يتعهد ببقاء الجولان السوري جزءا من اسرائيل “الى الابد”

الأحد 17 نيسان 2016
| 16:26
 
نتانياهو يتعهد ببقاء الجولان السوري جزءا من اسرائيل “الى الابد”
ابرز ما في هذا الخبر

نتانياهو يخشى أن تتعرض إسرائيل لضغوط من المجتمع الدولي لحملها على الانسحاب من الهضبة المحتلة
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تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو أن يبقى الجولان السوري المحتل جزءا من إسرائيل "إلى الأبد".

وأدلى نتانياهو بتصريحه في بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، الذي عقد للمرة الأولى في هضبة الجولان منذ احتلالها في عام 1967، فيما تأتي التصريحات بينما تجري مفاوضات سلام في جنيف بشأن النزاع في سوريا.

وقال نتانياهو: "حان الوقت ليعترف المجتمع الدولي بالحقيقة، حان الوقت بعد 50 عاما أن يعترف أن الجولان سيبقى إلى الأبد تحت السيادة الإسرائيلية".

وأضاف: "هضبة الجولان ستبقى في أيدي إسرائيل إلى الأبد"، مؤكدا "لن تنسحب إسرائيل أبدا من هضبة الجولان".

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن نتانياهو يخشى أن تتعرض إسرائيل لضغوط من المجتمع الدولي لحملها على الانسحاب من الهضبة المحتلة إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل سوريا خلال مفاوضات السلام في جنيف.

وأضافت أن "نتانياهو سبق أن أوصل هذه الرسالة إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري أثناء اجتماعه به مؤخرا، كما يعتزم تكرارها على مسامع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي سيستقبله في موسكو".

 

 

 

 
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