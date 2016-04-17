5 أسباب لن تتوقعينها لإكتسابكِ الوزن

هل فكّرتِ يوماً أنّ أسباب زيادة وزنكِ قد تتعدّى تناولكِ المفرط للمأكولات والسعرات الحراريّة نحو عوامل غريبة لن تتوّقعيها؟ إكتشفي أكثرها شيوعاً معنا.

الإكتئاب: تحتوي العديد من الأدوية المضادّة للإكتئاب على مواد تسبّب زيادة في الوزن، ولكن الأمر لا يقتصر فقط على علاج الإكتئاب، فحتّى لو كنتِ لا تعتمدين على أيّ نوع من الأدوية، الإكتئاب يعرّضكِ بحدّ ذاته لزيادة الوزن. كيف؟ أظهرت الأبحاث أنّ الأشخاص الذين يعانون من الإكتئاب اكثر عرضة للسمنة لعدّة عوامل ومنها إقبالهم بشكل أكبر على تناول المأكولات الدسمة في سعيهم للتعويض العاطفي من خلال الطعام.

بعض أنواع الأدوية: هناك قائمة طويلة من الأدوية التي يمكن أن تتسبب في زيادة الوزن مثل حبوب منع الحمل، العلاج الهرموني للهرمونات الزائدة، المنشطات، كما أدوية أمراض القلب وضغط الدم، وحتّى بعض علاجات التهابات المفاصل الروماتويديّة، الصداع النصفي والحموضة المعويّة… فإن لاحظتِ أنّ زيادتكِ في الوزن بدأت بعد تناولكِ لهذه الأدوية، لا تتردّدي في مراجعة طبيبك.

فقدان جسمكِ لأحد العناصر الغذائيّة: قد تتسبّب المستويات المنخفضة من الفيتامين د، المغنيزيوم أو الحديد بخلل في النظام المناعي، كما بإستنزاف لمستويات الطاقة في جسمكِ، وبتغيير في عملية الأيض وحرق الدهون، ما يجعل خسارة الوزن أو المحافظة على استقراره أمرٌ صعب للغاية.

التهاب اللفافة الأخمصية: قد تؤدّي إلى العديد من حالات إختلال العضلات والعظام، بما في ذلك التهاب اللفافة الأخمصية، المفاصل والركبة أو ألم الورك، إلى زيادة غير متوّقعة وغير مستقرّة في الوزن، خصوصاً، وأنّ هذه الأنواع من التهابات بإمكانها أن تجبرك على تقليص نشاطكِ الخاص ما يساهم بشكل كبير في زيادة وزنكِ.

متلازمة كوشينغ: إن كنتِ تعانين من زيادة في الوزن يرافقها ارتفاع في ضغط الدم وهشاشة في العظام، كما تغيرات في لون البشرة، مع ظهور تشقّقات جلديّة في بعض المناطق حول البطن؛ إنتبهي فقد تكون هذه علامة على أن جسمكِ لا يقوم بمعالجة المواد الغذائية بالطريقة اللازمة. هذا الخلل المسمّى بمتلازمة كوشينغ قد ينجم عن ورم منتج للكورتيزول على إحدى الغدد الكظرية ويتميّز بتجمّع الشحوم حول منطقة البطن فقط.