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المقداد: الجولان عربي سوري وكل الخيارات مفتوحة لاعادته

الأحد 17 نيسان 2016
| 16:53
 
المقداد: الجولان عربي سوري وكل الخيارات مفتوحة لاعادته
ابرز ما في هذا الخبر

وجود قوات “الاندوف” يثبت أن الجولان أرض عربية محتلة
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أشار نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد الى أن الجولان السوري محتل وهو أرض عربية بموجب القرارات الدولية ونتنياهو يكذب كعادته.
وأكد المقداد في مداخلة على قناة “الميادين” أن وجود قوات “الاندوف” يثبت أن الجولان أرض عربية محتلة. واضاف أن “مواقف نتنياهو بشأن الجولان مهزلة جديدة وقرار فارغ”، مؤكداً أن “سوريا لم تتنازل يوماً عن خيار المقاومة”، لافتاً الى أن “اسرائيل” تريد استفزازنا ونحن لن نرضخ، والجولان عربي سوري وسيعاد وكل الخيارات مفتوحة لذلك”.
وزاد على ذلك قائلاً: “الاحتلال لن يرتاح فوق أرضنا، وان الخيارات العسكرية هي من بين الخيارات الموجودة لإعادة الجولان”، ووصف المقداد خطوة حكومة نتنياهو بأنها جزء لا يتجزأ من الهجمة الارهابية على سوريا.
وجاء كلام المقداد رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية في الجولان المحتل، حيث تعهد أن يبقى الجولان السوري المحتل جزءا من إسرائيل “إلى الأبد”.
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