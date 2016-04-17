عشائر كركوك: تأييد الحزب الإسلامي للجبوري لا يعبر عن رأينا

أكدت مديرية عشائر محافظة كركوك الاحد أن تأييد الحزب الإسلامي لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري "لا يعبر عن رأي شيوخ المحافظة"، فيما أشارت الى وقوفها مع "الإصلاحات ومحاسبة الفاسدين".

وقالت مديرية عشائر محافظة كركوك في بيان إنه "باسم مديريتنا التي تضم رؤساء القبائل وشيوخ عشائر محافظة كركوك ومن مختلف قومياتها وأطيافها نؤكد أن البيان الصادر، يوم أمس، عن الحزب الإسلامي بشأن تأييده لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري لا يعبر عن رأي شيوخ عشائر محافظة كركوك".

وأضافت مديرية العشائر في بيانها، أنه "لا توجد أي تصريحات بخصوص ما حصل في مجلس النواب ونحن مع الإصلاحات ومحاسبة الفاسدين"، مشيرةً الى، أن "العشائر ليست أداة في يد أي حزب او كتلة سياسية بل لها مقامها ومركزها الاجتماعي الخاص".

وكان عدد من شيوخ ووجهاء محافظة كركوك أبدوا، امس السبت، تأييدهم لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وعدوه من "الشخصيات الوطنية التي عرفت بتاريخها النظيف"، وفيما رفضوا "الممارسات الفوضوية" داخل البرلمان، عدوا أن "فوضى البرلمان تخدم تنظيم داعش والإرهاب".