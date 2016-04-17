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وزارة الدفاع تتعاقد على صفقات اسلحة لتعزيز قدرات الجيش
17 Apr,2016
كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع نصير نوري عن عقد الوزارة لصفقات اسلحة واعتده من اجل تعزيز قدرات الجيش العراقي مؤكداً وصول جزء من تلك الاسلحة في القريب العاجل وفق التوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها .
نوري أضاف في تصريح صحافي ان وزارة الدفاع لديها رؤيا متكاملة بشأن متطلبات المعركة التي تخوضها القوات الامنية من أسلحة واعتدة التي تحتاجها معركتي تحرير الانبار والموصل وفقاً لخطة متطلبات التسليح والتجهيز تم انجازها منذ نهاية العام الماضي، لافتاً النظر الى أن هناك صفقات تم التعاقد عليها من مناشئ مختلفة اخرى على صعيد الدروع والدبابات والطائرات وستسلم هذه الاسلحة وفقاً للتوقيتات الزمنية.