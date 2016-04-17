الحكومة الهنغارية تعرض خطة "شنغن2" لحماية أوروبا من تدفق اللاجئين

أعلنت الحكومة الهنغارية عن "عزمها عرض خطة عمل على قادة دول الاتحاد الأوروبي تحمل اسم "شنغن2" بهدف حماية أوروبا من تدفق اللاجئين"، مشيرةً إلى أنه "تنص الخطة على أنه إذا كانت دولة ما غير قادرة على الوفاء بهذا الالتزام، فعليها أن تطلب المساعدة من دول أخرى أعضاء أو من الوكالة الأوروبية لحماية الحدود الخارجية".

وأفادت أنه "كما أن تحديد هويات المهاجرين بفضل أنظمة كشف المعلومات الحيوية عن المسافرين، يجب أن يتم داخل نظام دبلن فيما يجب تطبيق عقوبات أشد ضد الذين يستغلون حق اللجوء"، مؤكدةً أن "إدارة طلبات اللجوء يجب أن تتم بمجملها خارج أراضي الاتحاد الأوروبي في مراكز معدة لاستقبال المهاجرين معزولة وخاضعة للمراقبة".