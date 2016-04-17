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معصوم يلتقي العبادي لـلعمل على تجاوز الأزمة السياسية

الأحد 17 نيسان 2016
| 17:49
 
معصوم يلتقي العبادي لـلعمل على تجاوز الأزمة السياسية
ابرز ما في هذا الخبر

تبادل وجهات النظر والعمل على تجاوز الازمة السياسية الراهنة
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اكد رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء فؤاد معصوم وحيدر العبادي على ضرورة توفير الاستقرار السياسي و"اضطلاع مجلس النواب" بدوره التشريعي، وفيما شددا على اهمية استمرار الحكومة بعملها "لإدارة الحرب وتوفير الامن والخدمات للمواطنين"، دعيا الى معالجة الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه البلاد.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، استقبل اليوم بمكتبه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم"، مبيناً ان "اللقاء بحث الاوضاع الامنية والسياسية والانتصارات المتحققة على عصابات داعش الارهابية واهمية ادامة زخم هذه الانتصارات".

واضاف البيان، "اللقاء شدد على اهمية ان تستمر الحكومة بعملها لادارة الحرب وتوفير الامن والخدمات للمواطنين ومعالجة الوضع الاقتصادي والمالي والتحديات التي تواجه البلد نتيجة انهيار اسعار النفط عالميا والحلول والاستراتيجيات للسير بالبلد الى الطريق الصحيح".

واشار البيان الى ان "الرئيسين معصوم والعبادي اكدا على ضرورة توفير الاستقرار السياسي والخروج من الانقسامات والخلافات واضطلاع مجلس النواب بدوره التشريعي والرقابي" .
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