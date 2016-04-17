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البابا فرنسيس بكى في ليسبوس

الأحد 17 نيسان 2016
| 20:30
 
البابا فرنسيس بكى في ليسبوس
ابرز ما في هذا الخبر

هؤلاء المهاجرين اتوا من العراق وافغانستان وسوريا وافريقيا ومن دول عديدة. سلمنا على حوالى 300 شخص منهم فردا فردا
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تطرق البابا فرنسيس الاحد بكثير من التأثر الى زيارته الى مخيم موريا للمهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية السبت خصوصا إثر لقائه اب أرمل لولدين “كان يبكي كثيراً”.

وقال البابا امام المؤمنين الذين تجمعوا للصلاة الاحد في كاتدرائية القديس بطرس انه الى جانب بطريرك القسطنطينية برثلماوس الاول ورئيس اساقفة اثينا وعموم اليونان ايرونيموس “قمنا بزيارة احد مخيمات اللاجئين”.

واضاف البابا فرنسيس ان هؤلاء المهاجرين “اتوا من العراق وافغانستان وسوريا وافريقيا ومن دول عديدة. سلمنا على حوالى 300 شخص منهم فردا فردا”.

واصطحب الحبر الأعظم معه الى الفاتيكان 12 سوريا للعيش هناك.

وتابع ان بين المهاجرين “كان هناك الكثير من الاطفال: شهد بعض هؤلاء الاطفال وفاة ذويهم واصدقائهم غرقا في البحر”.

وقال ايضا وقد بدا عليه التاثر الشديد “عاينت الكثير من الالام!”.

واضاف “اريد ان اروي لكم حادثة معينة وهي حادثة شاب لم يبلغ الاربعين من العمر”.

وتابع: “التقيته بالامس مع ولديه. هو مسلم قال لي انه تزوج من مسيحية وكانا يحبان بعضهما البعض ويتبادلان الاحترام” لكن “للاسف ذبحها ارهابيون لانها رفضت ان تنكر المسيح وان تتخلى عن ايمانها: انها شهيدة”.
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