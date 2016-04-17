مارتن كوبلر: الاتفاق السياسي الليبي سيؤدي إلى الازدهار في البلاد

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر أنه سيكون في طبرق غدا لتشجيع الجميع على اتباع خريطة الطريق لدعم حكومة الوفاق الوطني"، مشيراً إلى أن "الحوار الليبي كان واضحا بأن المجلس الرئاسي يجب أن يأتي إلى طرابلس لمباشرة مهماته".

وفي تصريح له لدى وصوله إلى العاصمة الليبية، لفت كوبلر إلى أن "زيارات التضامن مع المجلس الرئاسي تؤكد أن المجتمع الدولي يدعم حكومة الوفاق"، مفيداً أن "الاتفاق السياسي الليبي سيؤدي إلى الازدهار في البلاد وهو الخطة الوحيدة ولا وجود لخطة بديلة".