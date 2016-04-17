الخارجية السورية:لن نتوانى عن بذل الغالي والنفيس لتحرير الجولان الأحد 17 نيسان 2016 | 19:46 ابرز ما في هذا الخبر دمشق لن تنسى او تتوانى في إصرارها على الاستمرار في بذل الغالي والنفيس لتحرير الجولان السوري ورأت ان الاجتماع باطل شكلا ومضمونا موجود أيضاً في: سوريا اليوم دعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى "التدخل الفوري لإدانة انعقاد الحكومة الاسرائيلية لاجتماع في الجولان السوري المحتل"، مطالبة بـ"عدم تكرار هذا العمل الأهوج وخاصة أنه يعقد على أرض سورية محتلة".

كما دانت الخارجية في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئاسة مجلس الأمن، "قيام الحكومة الاسرائيلية بعقد اجتماع استفزازي بالجولان السوري المحتل"، مشددة على ان "دمشق لن تنسى او تتوانى في إصرارها على الاستمرار في بذل الغالي والنفيس لتحرير الجولان السوري ورأت ان الاجتماع باطل شكلا ومضمونا".