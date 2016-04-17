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المغربي بوفال يحرز أول "هاتريك" مع ليل

الأحد 17 نيسان 2016
| 21:06
 
المغربي بوفال يحرز أول "هاتريك" مع ليل
ابرز ما في هذا الخبر

بوفال تفوق على عدد كبير من نجوم الدوري الفرنسي، ونافس السويدي زلاتان إبراهيموفيش على لقب أفضل لاعب للجولة، بعدما سجل أول هاتريك له بمرمى أجاكسيو ورفع رصيده من الأهداف إلى رقم 11 هذا الموسم
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نجح المحترف المغربي، سفيان بوفال، في فرض نفسه بنهاية الأسبوع بالدوري الفرنسي، بعدما قاد فريقه ليل لتحقيق انتصار آخر هو السادس على التوالي، وبرباعية أخرى على حساب نادي أجاكسيو بعد رباعية الجولة الماضية في مرمى موناكو.
بوفال تفوق على عدد كبير من نجوم الدوري الفرنسي، ونافس السويدي زلاتان إبراهيموفيش على لقب أفضل لاعب للجولة، بعدما سجل أول هاتريك له بمرمى أجاكسيو ورفع رصيده من الأهداف إلى رقم 11 هذا الموسم.

وتعليقًا على الهاتريك، قال المغربي بوفال لقناة "بي أن سبورت": "سعادتي كبيرة بالانتصار أكثر من تسجيل الهاتريك، نسير بالاتجاه الصحيح ومواصلة تحقيق النتائج الكبيرة هو طريقنا للمشاركة أوروبيا الموسم المقبل".

وتابع بوفال: "نمر من فترة طيبة وأداء اللاعبين بالقمة وهو أمر يحفزنا على مواصلة التألق بنفس القوة".
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