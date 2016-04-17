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النواب المعتصمون من كربلاء: الكربلائي سينقل رسالتنا للسيستاني

الأحد 17 نيسان 2016
| 19:03
 
النواب المعتصمون من كربلاء: الكربلائي سينقل رسالتنا للسيستاني
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تلقي النواب المعتصمين تهديدات مع قطع رواتبهم والماء عنهم داخل البرلمان
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أعلن وفد النواب المعتصمين الذي زار محافظة كربلاء، اليوم الاحد، أن ممثل المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي تفاعل مع مطالبهم وسينقلها الى المرجع الاعلى، وفيما اتهم الوفد جهات لم يسمها بنقل صور "مشوشة" عن حراكهم ومحاولة تضليل المرجعية والراي العام، كشف عن تلقي النواب المعتصمين تهديدات مع قطع رواتبهم والماء عنهم داخل البرلمان.

وقال النائب أحمد الجبوري، في حديث لعدد من وسائل الاعلام إنه "التقينا اليوم ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، واطلعناه على ما يجري داخل البرلمان بشكل صريح ونقلنا له ما حمّلنا به اخوتنا من النواب المعتصمون داخل البرلمان"، مبينا ان "الكربلائي تفاعل كثيرا معنا وسلمناه بعض الاوراق المهمة ونحن ننتظر الدعم من المرجعية الدينية العليا".

من جانبه قال النائب هيثم الجبوري، ان "وفدنا النيابي يضم ممثلين عن المسيحين الصابئة والأيزيديين وخمسة من النواب السنة ومثلهم من الشيعة"، مبينا ان "زيارتنا لممثل المرجعية الدينية في كربلاء جاءت بهدف اطلاعه على واقع حال ما يجري داخل مجلس النواب".

وبيّن الجبوري، أن "هناك من ينقل صورة مشوشة ويحاول ان يضلل الرأي العام والمرجعية الدينية وحتى الجهات السياسية المعتبرة الاخرى، ويصور ان ما يحصل في البرلمان هو انقلاب على الدستور وان هناك عملا فوضويا".

وأضاف الجبوري، ان "من اشترك بالاعتصام هم نواب من جميع المكونات العراقية ونقلنا الصورة الحقيقية بالكامل لممثل المرجعية وأكدنا انه لا توجد أي زعامة خلف تحركنا ولا نسمح لأي أحد من الزعامات القديمة بركوب الموجة"، موضحا ان "الثورة جاءت بشكل عفوي وهي بسبب الانحراف الكبير في العملية السياسية وعجز الرئاسات الثلاث عن تحقيق الاصلاح الحقيقي".

وأكد الجبوري ان "هدفنا اليوم هو اسقاط هذه الرئاسات والرموز التي نعتقد انها عائق امام الاصلاح، وبعدها سندخل بتفاصيل من سيتسنم هذه المناصب وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة والخبرة والنزاهة، بغض النظر عن الانتماءات"، مبينا أن "وجود هؤلاء كان مبنيا على اساس المحاصصة وان اردنا اصلاح البلد فعلينا بالرأس الذي جاء وفق المحاصصة وبعدها نصلح الوزارات والادارات العامة والمحافظات".

ولفت الجبوري الى ان "هناك من انطلق من سفارات ونحن ننطلق من المرجعية الدينية وممثلها في كربلاء استمع بشكل جيد لنا وسجل كل ما تحدثنا به واخبرنا انه اليوم سيوصله اليوم الى السيد السيستاني، ونحن ننتظر موقفا منه"، مبينا أن "الكربلائي اخبرنا ان المرجعية لم تؤيد أي جهة لغاية ولم ترسل أي رسالة لأي أحد، وان هدفها الاصلاح الحقيقي وحقوق المواطنين وخدماتهم وحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها".

واوضح الجبوري، أن "طلب استجواب رئيس الحكومة قُدم في يوم 15 نيسان وبتوقيع 61 نائبا وننتظر انتخاب هيئة رئاسة للبرلمان وبعدها سنستجوب رئيس الحكومة مباشرة ونصوت على اقالته وتشكيل حكومة جديدة بتكليف شخصية اخرى لرئاسة مجلس الوزراء"، كاشفاً عن "وصول تهديدات كثيرة للمعتصمين وقطع الماء عنهم منذ ايام في مجلس النواب وكذلك رواتبهم ايضا".
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