براد بيت يكشف تفاصيل عن مرض أنجلينا جولي

بعد تناقل وسائل الإعلام العديد من التقارير بشأن الحالة الصحية الحرجة التي تعاني منها النجمة العالمية أنجلينا جولي، خرج زوجها النجم براد بيت عن صمته ليكشف وضعها الصحي الحالي.

وأبدى براد بيت استيائه مما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة في حق زوجته جاء ذلك وفقاً لما كتب على موقع morningledger، وأكد براد بيت خوفه الشديد على أنجلينا جولي بسبب وضعها الصحي ونحافتها المفرطة، بعد أن وصل وزنها إلى 35 كيلوجرامات أي وزن طفلة في السابعة من عمرها.

وكشف براد بيت وفقاً لما ورد في صحيفة: National Enquirer "عن وضع أنجلينا جولي الصحي قائلاً: "للأسف لا تستطيع التحرك من على سريرها، وتمّ حجزها في إحدى المستشفيات بواشنطن لتلقي الرعاية الصحية، وما زالت حتى الآن تحت الملاحظة الطبية، لكنها لم تمت كما ردد البعض وقام بالنشر".

وأضاف: "أحاول دعمها بكلّ الطرق حتى تتجاوز محنتها الصحية، وطلبت منها أكثر من مرة أن تتناول الطعام، لكنها تعاني حالة من اليأس... وحين تحدثت عن طلاقها كان ذلك وسيلة لتحفيزها".

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