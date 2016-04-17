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معصوم والجعفري يؤكدان ضرورة التعاون بين القوى الوطنية واحترام الدستور والقانون لتحقيق الإصلاحات
17 Apr,2016
بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع وزير الخارجية رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري مستجدات الأوضاع السياسية التي يشهدها العراق والسبل الكفيلة بتهدئة الأجواء ورصِّ الصف الوطني.
حيث أكد الجانبان على ضرورة التعاون بين القوى والرموز الوطنية لتجاوز الأزمة الراهنة واحترام الدستور والسياقات القانونية وصولا إلى تحقيق الإصلاحات الحقيقـية التي تتطلبها مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد والاهتمام بالجانب الأمني وإعطائه الأولوية خصوصا في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.