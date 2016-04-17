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مدير مكتب الصدر ونائباه واعضاء من مجلس الشورى يستقبلون وفدا من البرلمانيين المعتصمين

الأحد 17 نيسان 2016
| 19:55
 
مدير مكتب الصدر ونائباه واعضاء من مجلس الشورى يستقبلون وفدا من البرلمانيين المعتصمين
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ضم الوفد ممثلين من جميع مكونات المجتمع العراقي
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استقبل مدير مكتب السيد الشهيد الصدر (قدس) النجف الاشرف ونائباه واعضاء من مجلس الشورى اليوم، الاحد وفدا يمثل البرلمانيين المعتصمين داخل قبة البرلمان .

حيث ناقش الوفد الزائر اخر المستجدات والاحداث التي تشهدها الساحة العراقية بشكل عام والبرلمان العراقي بشكل خاص كما تم شرح كافة الامور والقرارات التي جرت داخل البرلمان من قبل الوفد الموقر .

كما ضم الوفد ممثلين من جميع مكونات المجتمع العراقي من الصابئي والسني والشيعي والمسيحي متمنين من المكتب المبارك الوقوف معهم .

وقد شكر مدير المكتب المبارك زيارتهم وجهودهم الاصلاحية لاجل هذا البلد الجريح مؤكداً على دعم وتأييد اعتصامهم وخطوتهم المباركة من اجل الاصلاح ومناهضة الفساد .
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