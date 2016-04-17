الإسباني نادال يعود لمنصة التتويج ويفوز ببطولة مونتي كارلو للتنس

توّج الإسباني رافائيل نادال، الأحد، بلقب بطولة مونتي كارلو الدولية للتنس التي أقيمت في فرنسا، بعد غياب دام 4 أعوام.

وتغلب نادال على الفرنسي غايل مونفيس في المباراة النهائية للبطولة بشوطين مقابل شوط، بواقع 5-7 و7-5 و6-صفر.

ولم يفز نادال بأي لقب في فئة الأساتذة منذ أن توج بلقب بطولة مدريد في أيار 2014، وبالتالي فإنه نجح في استعادة أيام المجد في فئة الأساتذة عندما خاض عاشر نهائي له في مونت كارلو.

وترجع آخر مشاركة لنادال في نهائي بطولة مونت كارلو إلى عام 2013 عندما خسر على يد الصربي نوفاك جوكوفيتش.

ووصل نادال إلى المباراة النهائية للمرة رقم 100 في مسيرته، وتمكن من حصد لقبه الثامن والستين، كما نجح في حصد اللقب التاسع بالبطولة محققا رقما قياسيا في عدد مرات التتويج باللقب، وهو 9 ألقاب ومن ثم فإنه رقما لم يحققه أي لاعب من قبل.

ويمتلك نادال مسيرة ساحرة في مونت كارلو حيث حقق 58 انتصاراً مقابل أربع هزائم فقط.

ومباراة اليوم حملت المواجهة رقم 14 بين نادال ومونفيس، نجح الإسباني في الفوز بـ12 مواجهة، بينما كان انتصارين فقط من نصيب الفرنسي.

وبفوز اليوم، يكون نادال قد عادل الصربي نوفاك جوكوفيتش في عدد مرات التتويج ببطولات الأساتذة بإجمالي 28 لقبا.