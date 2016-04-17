الصيادي لـ"هنا بغداد": لن نسمح للجبوري دخول البرلمان بصفة رئيس المجلس

اعلن النائب كاظم الصيادي في حديث لـ"هنا بغداد" ان ممثلي الشعب العراقي اليوم لديهم صحوة حقيقية بانتفاضتهم البرلمانية لافتا الى ان جميع القوانين التي تخص بناء الدولة والمواطن معطلة.

واشار الصيادي الى ان الاحزاب السياسية رسخت مبدأ الطائفية في البلاد، وجدد رفضه التفاوض مع اي كتلة او زعامة مشددا على تغيير الرئاسات الثلاث.

واذ اكد النائب الصيادي عدم السماح لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري دخول البرلمان بصفة رئيس المجلس، اكد رفضه اي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للعراق.