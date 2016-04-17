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"حوار التاسعة" - نواب الإعتصام بين التراجع والثبات؟

الأحد 17 نيسان 2016
| 22:21
 
"حوار التاسعة" - نواب الإعتصام بين التراجع والثبات؟
ابرز ما في هذا الخبر

البعيجي لـ"حوار التاسعة": موقف كتلة الاحرار مساند للنواب المعتصمين حتى الان
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اعلن النائب منصور البعيجي لـ"حوار التاسعة" على شاشة "هنا بغداد" ان الاعتصام البرلماني مستمر لحين تحقيق المطالب باقالة الرئاسات الثلاث لافتا الى ان 171 نائبا صوتوا على اقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري.

وقال ان النواب المعتصمين تعرضوا لعدة تهديدات داخلية وخارجية في محاولة لفض اعتصامهم.

واذ لفت البعيجي الى ان تأجيل التصويت على هيئة رئاسة البرلمان الجديدة جاء بطلب من بعض الكتل السياسية، شدد على انها تتخوف على مصالحها اكثر من مصلحة الشعب

واشار النائب الى ان المرجعية مع النواب المعتصمين لكن وفق الدستور، لافتا الى ان دعوة السيد مقتدى الصدر الى استقالة الوزراء تعني اسقاط لحكومة العبادي الحالية>

 

 

بدوره قال النائب منصور الجوراني  إن "وجود كتلة معارضة في البلاد يعد حالة سياسية صحيحة"، واشار الى ان النواب المعتصمين لم يعلنوا رسميا انسحابهم من كتلهم، مشيرا الى تناقضات من قبلهم حول تصريحاتهم التي تخص المحاصصة.

وقال الجوراني ان رئيس الوزراء رمى الكرة في ملعب البرلمان بتقديم الكابينة الوزارية الاولى.

 
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