السيد عمار الحكيم يستقبل السفير البريطاني لدى بغداد

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استقبل السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بمكتبه في بغداد الاحد سفير المملكة المتحدة لدى بغداد فرانك بيكر. وبحث الحكيم مع السفير البريطاني تطورات الاوضاع الامنية والحرب على داعش والانتصارات التي تحققها القوات الامنية من جيش وشرطة وحشد شعبي وبيشمركة ومتطوعي العشائر الاصلاء، مؤكدا ان داعش ورم سرطاني خبيث ولابد من استئصاله قبل ان يستفحل . الجانبان بحثا ايضا الازمة السياسية في العراق واكدا على بذل الجهود لانهائها بالطرق القانونية والدستورية