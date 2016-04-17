العيثاوي لـ"قبل المنتصف": نسعى الى ان يكون البرلمان خادما للشعب وليس للاحزاب

اعلن النائب عن ائتلاف العراق يحيي العيثاوي في حديث لـ"قبل المنتصف" ان الوفد البرلماني الذي زار محافظتي النجف الاشرف وكربلاء ضم جميع المكونات بهدف القضاء على الحزبية والمحاصصة، لافتا الى ان الثورة البرلمانية لا تستهدف اشخاص بل قامت للاصلاح.

وقال العيثاوي "وجهنا رسالتنا الاصلاحية الى المرجعية عبر الشيخ عبد المهدي الكربلائي ووعدنا برد لما طرحناه مؤكدا السعي الى ان يكون البرلمان خادما للشعب وليس للاحزاب.

بدوره اشار النائب عن تحالف القوى بدر الفحل لـ"قبل المنتصف" الى ان دعوة السيد مقتدى الصدر الوزراء الى تقديم استقالتهم اشارة واضحة الى وقوفه مع الاصلاحات، وقال "هناك ضغط دولي واقليمي حول اعتصامنا لكننا ماضون بالاصلاحات".