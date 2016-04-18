إعدام 10 عراقيين دينوا بالإرهاب

أكد مصدر أمني عراقي تنفيذ الإعدام بعشرة مدانين بالإرهاب، فيما أعلنت وزارة العدل الإفراج عن 380 سجيناً بينهم 43 امرأة.

وقال المصدر في محافظة ذي قار، إن «الجهات المختصة نفذت حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بعشرة مدانين بالإرهاب بعد استيفاء الأحكام الدرجة القطعية واكتمال الإجراءات القانونية والتثبت من الأدلة الجرمية التي توكد تورطهم بالجرائم المنسوبة إليهم، فضلاً عن مصادقة رئاسة الجمهورية عليها». وأضاف أن «المدانين متورطون بتخطيط وتنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية، ونفذ الحكم بهم على منصة الإعدام في سجن الناصرية».

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في وقت سابق المصادقة على عدد من أحكام إعدام مدانين بالإرهاب، فضلاً عن عزمها على المصادقة على احكام أخرى فور تسلمها.

إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل إرسال عدد من أحكام الإعدام التي اكتسبت الدرجة القطعية الى رئيس الجمهورية للمصادقة عليها.

يذكر أن آخر حكم بالإعدام صدر بحق ٤٠ شخصاً دينوا بمجزرة «سبايكر»، التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 1700 من طلاب القوة الجوية في «معسكر سبايكر»، قرب تكريت، في حزيران (يونيو) 2014.

من جهة أخرى، أعلن المدير العام لدائرة الإصلاح حسين العسكري إطلاق 380 سجيناً في بغداد والمحافظات، وبلغ عدد المفرج عنهم 337 بينما بلغ عدد النساء 43 نزيلة. وأضاف في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «وزير العدل وجه بتقديم تقرير شهري عن عدد النزلاء المفرج عنهم إلى وسائل الإعلام، لإطلاع الرأي العام على استمرار الوزارة في تسريع عمليات الإفراج عن النزلاء الذين أنهوا محكومياتهم».