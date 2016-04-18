دعم مالي دولي للعراق لتجاوز أزمته الراهنة

الصباح

يواصل وفد عراقي برئاسة وزير المالية هوشيار زيباري وعضوية مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وخبراء من وزارة المالية والبنك المركزي لقاءاته واجتماعاته المكثفة مع صناع القرار في صندوق النقد والبنك الدوليين من اجل حشد الدعم لمساعي العراق في التوصل الى اتفاق بشأن الترتيب الائتماني الذي سيؤمن موارد مالية للعراق تساعده على تجاوز أزمته الراهنة وتوفر له سهولة الدخول الى اسواق المال والحصول على الدعم المالي الدولي.

واستعرض الوفد العلاقة المتطورة بين العراق والبنك الدولي خلال لقائه نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم ، وناقش مستوى الدعم الذي يقدمه البنك سواء في مجال الموازنة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية أو في مجال اعادة الاستقرار واعادة اعمار المناطق المحررة من قبضة «داعش» الإرهابي ، وفي هذا السياق اعرب زيباري عن حاجة العراق لمزيد من الدعم بعد تحرير المزيد من الأراضي وآخرها قضاء هيت، وعبر البنك عن استعداده للنظر في احتياجات العراق والتعاطي معها بشكل ايجابي.

واجتمع زيباري والوفد المرافق له بمديرة الدائرة الاقتصادية في وزارة الخارجية الأميركية ليزا كيوبسك، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الاقتصادية والمالية والتأثيرات الايجابية في سعي العراق للحصول على الدعم الدولي ودعم الاسواق المالية، فضلا عن حصول العراق على الدعم المالي من الصندوق الأمر الذي يساعده في تجسير العجز في الموازنة .

وفي لقائه مساعد مدير مجموعة «جي بي مورغان» المالية دان زيلكو بحث الوفد سبل دخول العراق الى أسواق المال والحصول على الدعم المالي في ظل الأوضاع المالية الدولية الراهنة، كما ناقش مع وكالات التصنيف الائتماني التعرف على فرص تحسين التصنيف الائتماني الذي حصل عليه العراق خلال العام الماضي، وهي المرة الأولى في تاريخه التي حصل فيها على تصنيف ائتماني من وكالات دولية تتمتع بسمعة عالية في الأسواق العالمية.