توقعات الابراج ليوم الاثنين 18 نيسان

برج الحمل

عائليًا وعاطفيًا: أينما ذهبت يحالفك الحظ وتؤتي جهودك ثمارها. اجتماعيًا: القمر في منزل العلاقات يمنحك القدرة على إقامة حوارات متوازنة تسمح لكل فرد بالتعبير عن نفسه، روح الفريق التي تتمتع بها واضحة اليوم لأنك تضع الاحتياجات أولاً، وهذا ما يلاحظه زملاؤك. إذا استمريت هكذا، فسوف يعتبرونك القوة الدافعة. اعتن بأسرتك أيضًا، فالآن وقت مناسب لحل النزاعات، وسوف يسهل عليك البدء في ذلك أيضًا. قد يكون الاتصال بالأسرة مفيدًا لصحتك بما أن الوصفات المنزلية والأمان الأسري من الأمور المفيدة عند المرض.

برج الثور

عائليًا: القمر في مربع برجك ومن المهم أن تتذكر أن أخطاء الماضي يمكن إصلاحها بالإصرار والمثابرة. عاطفيًا: الوضع الفلكي يدفعك للانغماس في الذكريات ويغلبك الحنين إلى الماضي، كل شيء سهل في الوقت الحالي وأنت تستمتع حقًا بالأمور التي تقوم بها. سوف تترك أيضًا ورائك أثر من الجاذبية الإيجابية. لا تتعجب عندما يقترب منك من هم حولك ويبوحون لك بأفكارهم. لكن لا تكن مغرورًا – اشترك في المشروعات المختلفة لأنها قد تقدم لك الإلهام فيما يخص خططك الخاصة.

برج الجوزاء

اجتماعيًا وصحيًا: تتحرك بكل الطاقة والنشاط لكن لا تكن متطلبا. عاطفيًا: ما زال القمر في منزل الحب ويدفعك للبحث عن الحب وقد ترغب اليوم في التجديد والتحرر وقد تعبر عما بداخلك من رومانسية بصورة عملية، استفد إلى أقصى درجة من جميع الفرص لتُدْخِل روحًا جديدة إلى أفكارك وخططك. الحديث مع الأصدقاء أو الزملاء وتغيير نظرتك الخارجية للأمور قد يكون مفيدًا. كن منفتحًا للتجارب والأفكار الجديدة التي تُقَدم لك، ولكن لا تنقاد بعيدًا عن مسارك الأصلي. يجب أن تظل صادقًا مع ذاتك.

برج السرطان

عائليًا: القمر في منزل العمل يجعلك أكثر اصرارا وحزما وتنظيما لوقتك. صحيًا: طاقتك أخاذة والوقت مناسب للاهتمام بصحتك وسلامتك، سوف تحصل على السكينة والصفاء الذهني اللذان طالما بحثت عنهما. من خلال تلك القوة الداخلية، فأنك تنبع منك الثقة والنزاهة. سوف يطلب منك أصدقائك المقربين أو زملائك بالعمل المساعدة والعون، فلا تتأخر عن تقديم المساعدة قدر الإمكان، دون الانشغال عن سعيك لتحقيق أهدافك.

برج الأسد

اجتماعيًا: القمر في وضع معاكس ومع ذلك تنفتح لك الأبواب إذا عملت بتناغم مع الآخرين. عاطفيًا: إذا كنت متزوجًا تجنب الصراع لتقضي أوقاتا سعيدة مع شريك حياتك، خصص الفترة القادمة لإعادة الاتصال بأفراد عائلتك، فانغماسك ومشاركتك في حوارات مع أفراد العائلة سيلقى استحسان وترحاب حار من الجميع. اذا كان هناك أي خلافات عائلية لم تـُحل بعد، فهناك تنبؤ بأن الآن هو الوقت الأمثل للتوفيق وحسم الأمور.

برج العذراء

مهنيًا: تستطيع أن تصنع مستفبلك وتغير الأمور سريعا لصالحك وتحسن إدارة المواقف الصعبة. ماليًا: ما زال القمر في منزل المدخرات مما يجعلك تنتبه لأموالك وقد تنجح في ادخار مبلغ من المال بسهولة ويسر، يـُتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غير متوقعة وتحفيزك على حلها أصعب من المعتاد، فلا تيأس وأعثر على بدائل. تساءل أيضًا إلى أي درجة ستأثر تلك المشاكل سلبيًا عليك شخصيًا. من الأفضل الانتظار والسماح بأن تجد المشاكل طريقها إلى الحل بمفردها.

برج الميزان

اجتماعيًا: القمر في منزلك التاسع يمدك بروح الفضول ويدفعك نحو القراءة وتنمية معارفك. عائليًا وعاطفيًا: لديك استعداد اليوم لمساعدة الأحباب وتسعد بدعمك لهم، العديد من الأشياء لا تسير كما ينبغي، فتواجه عراقيل أينما توجهت ويبدو أن الجميع يعمل ضدك. حاول أن تتريث أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة وتعامل معها كونها تحديات. إذا جرت الأمور على غير المتوقع، قد تكون النتائج في نهاية المطاف إيجابية كغير المتوقع. كل تجربة تمر بها تجعل من مسار حياتك ممتع ومفيد.

برج العقرب

مهنيًا: القمر في مربع برجك. حاول اليوم أن تتقبل الأمر الواقع بصدر رحب. عائليًا وعاطفيًا: تميل نحو الحفاظ على السرية في حياتك الشخصية ولن تسمح بالتدخل في شئونك الخاصة، أنت حاليًا تتعامل مع النزاعات والخصومات بشكل عدواني وبدون داعي، مما يخلق لك معارضين وحتى أعداء. انتقد نفسك وحاول انتهاج أسلوب أكثر عقلانية وبضوابط عندما لا تكون على وفاق مع أي شخص آخر. حاول انتقاء ألفاظك والكلام حتى لا تندم على ما قلته فيما بعد. في حالة وجود شكوك، يفضل التفكير مليًا قبل الكلام والتصرف.

برج القوس

اجتماعيًا: القمر في منزل الأصدقاء يجعلك تبدو مليئا بالتفتح مع الأشخاص المقربين منك. مهنيًا وعاطفيًا: تمدك الأفلاك بأحلام جميلة وتمنحك إصرارًا على تحقيقها، سيتم إعادة بحث وتقييم أراءك أو أعمالك بشكل من الأشكال. اذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام، قد تميل إلى إرجاع السبب إلى خطأ صدر من الآخرين أو كنتيجة للظروف الحالية. من الأفضل الاحتياط والتحلي بالصبر: بالإضافة إلى ابتهاجك بالانتصار على هذه الأزمة الحساسة بدون عواقب، سوف تخرج منها بدروس.

برج الجدى

اجتماعيًا: تميل للعزلة قليلا. ثق بنفسك وبقدرتك على النجاح وإصابة الأهداف. صحيًا: القمر في منزل الصحة يدعوك أن تتحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك، نادرًا ما تمر بمثل هذه الحالة من الوضوح والهدوء التي تمر بها اليوم. سوف يساعدك هذا على تسوية خلافات قديمة مع زملاء العمل أو الأقارب. فوق هذا، سوف تختفي المشكلات في العلاقات المتبادلة والتي كنت تظن أنها لن تحل أبدًا. الآن، وقد تخلصت من أثقال الماضي، ويدعمك سلوكك الإيجابي، سوف يكون لديك مجال أوسع لتشكيل المستقبل.

برج الدلو

اجتماعيًا: القمر ما زال في برجك ويساعدك على عقد علاقات جديدة ومفيدة. عاطفيًا: الوضع الفلكي يجعلك تتلقى اليوم كلمات المديح والإعجاب، سوف تواجه اليوم بعض المواقف التي ستختبرك إلى أقصى حد، ومن المهم أن لا تفقد الثقة في قدراتك. أنت تملك القدرة على تغيير هذه الظروف. إذا كنت تواجه مشكلات في العمل كذلك، حاول أن لا تفقد السيطرة واكتشف أفضل طريقة لحل المشكلات القائمة. فالمشكلات توضع أمامنا بحيث نتعلم منها. يمكنك استخدام هذه الأوقات الصعبة إيجابيًا لتحسين مهاراتك.

برج الحوت

ماليًا: القمر في منزل المال مما يجلب لك المكاسب والشعور بالأمان وعليك اليوم أن تبتعد عن التبذير وأن تكون حكيمًا في مصاريفك. عاطفيًا: إذا كنت متزوجًا ينصحك الفلك بتحديد أولوياتك كي تستطيع أن تتخذ قرارًا سليمًا، أنت متفق مع ذاتك، فأنت واثق بنفسك وتظهر سلامًا داخليًا واضحًا، كما أنك مفعمًا بالحيوية والحماس، ونتيجة لهدوئك الخارجي، يشعر جميع من حولك بالراحة في وجودك. ثقتك وسعادتك بالحياة تعني أن زملائك وأصدقائك يثقون بك ويطلبون منك النصح.