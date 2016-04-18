البرلمان العربي يعتبر حزب الله جماعة "إرهابية"

قرر البرلمان العربي، مساء الأحد، اعتبار حزب الله جماعة "إرهابية"، في ثالث قرار عربي يواجه الحزب اللبناني.

وفي ختام جلسة له بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، أكد البرلمان العربي وفق بيان صادر عنه مساء اليوم، "رفضه التدخل الخارجي الإيراني المباشر وغير المباشر عن طريق حزب الله في شؤون الدول العربية".

وقال رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، إن "حزب الله إرهابي"، آملا وفق البيان ذاته، "أن يوجه حزب الله سلاحه ضد إسرائيل بالأساس وأن يكون هناك تنسيق في حماية الأمن القومي العربي".

ولفت الجروان إلى أن "أعضاء البرلمان العربي ارتأوا من خلال بعض المعطيات القانونية فيما يخص القضايا الأمنية التي استعرضوها اليوم، اعتبار حزب الله جماعة ارهابية".



وفي 11 آذار الماضي، قرر مجلس وزراء الخارجية العرب، في نهاية اجتماعه بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، اعتبار "حزب الله" "منظمة إرهابية"، بحسب بيان للوزراء استعرض "انتهاكات إيران للسيادة العربية".

فيما تحفظت كل من العراق ولبنان والجزائر على بعض بنود البيان.



وقبلها في 2 من الشهر نفسه، قرر وزراء الداخلية العرب في نهاية اجتماعهم بتونس، اعتبار حزب الله جماعة "إرهابية".

وتأتي مواقف الجهات العربية ضد حزب الله على خلفية مشاركته العلنية في القتال إلى جانب جيش النظام في سوريا، والاتهامات الموجهة له بأنه يخدم أجندة إيرانية في المنطقة العربية.