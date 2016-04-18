"برشلونة" يتلقى الهزيمة الثالثة له على التوالي أمام "فالنسيا" بـ"الليغا" الإثنين 18 نيسان 2016 | 08:03 ابرز ما في هذا الخبر تمكن "ميسي" من تسجيل الهدف رقم 500 له في مسيرته الكروية سواء مع ناديه أو منتخب بلاده موجود أيضاً في: رياضة

وبادر فالنسيا، بتسجيل هدفين عن طريق الكرواتي "ايفان راكيتش" مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه، و"سانتياغو مينا" في الدقيقتين 26 و46، وتمكن البارسا، من تقليص النتيجة عن طريق الأرجنتيني "ليونيل ميسي" في الدقيقة 63.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد البارسا، عند 76 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن أتليتكو مدريد، بينما ارتفع رصيد فالنسيا، إلى 40 نقطة في المركز الثاني عشر.

وهذه الهزيمة هي الخامسة لبرشلونة في الموسم الحالي، بعد خسارته من قبل من أندية سيلتا فيغو، وإشبيلية، وريال مدريد، وريال سوسيداد، وأخيرا فالنسيا، كما تعد الهزيمة الثالثة له على التوالي بعد هزيمتي الملكي وريال سوسيداد.

وبهدف اليوم، تمكن "ميسي" من تسجيل الهدف رقم 500 له في مسيرته الكروية سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، وذلك بعد الفشل في التسجيل الذي عانى منه، على مدار 5 مباريات متتالية.

كما رفع اللاعب الأرجنتيني، رصيده إلى 23 هدفاً في بطولة الدوري الإسباني الموسم الحالي، محتلًا المركز الثالث في قائمة الهدافين، خلف البرتغالي "كريستيانو رونالدو" المحترف في صفوف ريال مدريد (31 هدفا)، ثم الأورغوياني "لويس سواريز" (26 هدفا).

وتمكن فالنسيا من تحقيق الفوز الأول له على غريمه برشلونة بعد غياب عامين، حيث كانت آخر مرة حقق فيها الفوز عليه، في عام 2014 بثلاثة أهداف لهدفين، واللافت للنظر أنها كانت أيضا على ملعب "كامب نو" معقل برشلونة.

تلقى فريق برشلونة، أمس، الهزيمة الثالثة له على التوالي في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) بعد ما خسر أمام ضيفه فالنسيا بهدف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة على ملعب "كامب نو".وبادر فالنسيا، بتسجيل هدفين عن طريق الكرواتي "ايفان راكيتش" مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه، و"سانتياغو مينا" في الدقيقتين 26 و46، وتمكن البارسا، من تقليص النتيجة عن طريق الأرجنتيني "ليونيل ميسي" في الدقيقة 63.وبهذه النتيجة، تجمد رصيد البارسا، عند 76 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن أتليتكو مدريد، بينما ارتفع رصيد فالنسيا، إلى 40 نقطة في المركز الثاني عشر.وهذه الهزيمة هي الخامسة لبرشلونة في الموسم الحالي، بعد خسارته من قبل من أندية سيلتا فيغو، وإشبيلية، وريال مدريد، وريال سوسيداد، وأخيرا فالنسيا، كما تعد الهزيمة الثالثة له على التوالي بعد هزيمتي الملكي وريال سوسيداد.وبهدف اليوم، تمكن "ميسي" من تسجيل الهدف رقم 500 له في مسيرته الكروية سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، وذلك بعد الفشل في التسجيل الذي عانى منه، على مدار 5 مباريات متتالية.كما رفع اللاعب الأرجنتيني، رصيده إلى 23 هدفاً في بطولة الدوري الإسباني الموسم الحالي، محتلًا المركز الثالث في قائمة الهدافين، خلف البرتغالي "كريستيانو رونالدو" المحترف في صفوف ريال مدريد (31 هدفا)، ثم الأورغوياني "لويس سواريز" (26 هدفا).وتمكن فالنسيا من تحقيق الفوز الأول له على غريمه برشلونة بعد غياب عامين، حيث كانت آخر مرة حقق فيها الفوز عليه، في عام 2014 بثلاثة أهداف لهدفين، واللافت للنظر أنها كانت أيضا على ملعب "كامب نو" معقل برشلونة.

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