ملكة جمال سابقة ووكيلة للاعبي كرة القدم!

"لست حالمة بل إنسانة واقعية تحب الأمور القابلة للتحقق"، تلك هي حكمة سونيا سويد، ملكة جمال مقاطعة "أوفيرن" الفرنسية السابقة عام 2003، الجزائرية الأصل، وهي واحدة من بين 13 امرأة يعملن وكيلات رياضيات للاعبين في فرنسا، حيث يقمن ببيع اللاعبين ويحصلن لهم على أفضل العقود مع الأندية وشركات الاستثمارات والإعلانات، وحتى الشركات الخيرية؛ للمحافظة على مستقبلهم الرياضي.





سونيا (31 عاماً) هي في الأصل أول لاعبة كرة قدم قادمة من الخليج العربي إلى أوروبا، وأول مدربة لفريق رجال، وأول من أقنع رئيس أحد النوادي بالموافقة على التعاقد مع امرأة تمتلك كل المواصفات والخبرات المطلوبة ليس في أوروبا فقط، بل في جميع أنحاء العالم.





يذكر أن والد سونيا يعمل كان يعمل مشرفاً على لياقة اللاعبين، وبفضل علاقاته ومهارات سونيا في التفاوض تمكنت من الوصول إلى مركزها الحالي، وقد عمل في دولة الإمارات و قطر قبل أن ينتقل مع ابنته إلى فرنسا.