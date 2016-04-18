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فشل قمة الدوحة

الإثنين 18 نيسان 2016
| 08:09
 
فشل قمة الدوحة
ابرز ما في هذا الخبر

قمة النفط في الدوحة لم تكن سوى لقاء يهدف إلى إحداث "تأثير نفسي" في السوق دون نتائج عملية، وحتى هذا فشل فيه بسبب تعنت إيران
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أنهى وزراء الدول المنتجة للنفط في أوبك وخارجها محادثات الدوحة دون اتفاق، وأكد وزير النفط القطري أن وزراء الدول المنتجة بأوبك وخارجها يحتاجون حتى منتصف العام لإجراء مزيد من النقاشات بشأن الإنتاج،وأضاف أن إشراك كل أعضاء أوبك سيساعد على التوصل إلى اتفاق على تثبيت الإنتاج

من جهته قال وزير النفط العماني إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشة الإنتاج

وقد بدأت أسواق النفط تعاملات أول أيام الأسبوع بهبوط الأسعار، رغم أن اختيار عقد قمة منتجي النفط من أوبك وخارجها يوم الأحد كان مقصودا منه التأثير إيجابا في الأسواق عندما تفتح صباح اليوم التالي بعد عطلة نهاية الأسبوع

وتلقي كل التحليلات أسباب فشل قمة الدوحة في التوصل إلى اتفاق بتجميد مستويات الإنتاج الحالية على الخلاف بين إيران والسعودية، ورفض إيران حضور قمة الدوحة وبالتالي عدم الالتزام بأي تجميد

لكن وكالات الأنباء والتقارير تخلص إلى أن قمة الدوحة فشلت لرفض السعودية قرار التجميد، دون البدء بأن إيران هي من رفضت الالتزام وحتى الحضور مع أن كل الأعضاء الكبار في أوبك أكدوا منذ فترة أن تجميد مستويات الإنتاج مرهون باتفاق جميع المنتجين ، ويبقى أن إستقرار السوق هو من مصلحة جميع الفرقاء

ويؤكد المحللون أن قمة النفط في الدوحة لم تكن سوى لقاء يهدف إلى إحداث "تأثير نفسي" في السوق دون نتائج عملية، وحتى هذا فشل فيه بسبب تعنت إيران
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