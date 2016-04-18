العبادي يدعو البرلمان الى الانعقاد فوراً لتجاوز العقبات ووضع الحلول للتحديات التي تواجه البلاد

دعا رئيس الحكومة حيدر العبادي مجلس النواب إلى "الانعقاد فوراً لتجاوز العقبات والمساهمة في وضع الحلول للتحديات التي تواجه البلاد"، معربا عن ثقته بأنّ "العراق سيخرج من أزماته بشكل أقوى مما كان عليه"، وتفاؤله "بمستقبل أفضل لشعبنا ووطننا العزيز".



ولفت العبادي الى أنّه "يتطلع الى أن يتمكن مجلس النواب من أن يقوم بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه والتصويت على التعديل الوزاري خلال الايام المقبلة وبأسرع وقت ممكن وكذلك التصويت على الهيئات المستقلة والوكالات في مرحلة لاحقة".



وأضاف العبادي: "نؤكد لأبناء شعبنا العزيز والجماهير التي طالبت بالاصلاح إننا سنواصل هذا الطريق مستندين الى دعمهم الذي يستحق منا كل التقدير والامتنان"، مذكرا بأن "التغيير الوزراي ما هو إلا حلقة ضمن الاصلاحات الشاملة اضافة الى تغيير الهيئات المستقلة والوكالات لاختيار شخصيات من الكفاءات والخبرات بعيدا عن المحاصصة السياسية مع مراعاة تمثيل شرائح الشعب العراقي المختلفة".