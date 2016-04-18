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تأخر المشي ليس الدلالة الوحيدة على لين عظام طفلك

الإثنين 18 نيسان 2016
| 08:18
 
تأخر المشي ليس الدلالة الوحيدة على لين عظام طفلك
ابرز ما في هذا الخبر

لين العظام مشكلة تؤرق جميع الاباء والامهات وتسبب معاناة الطفل، ويعد الانتباه الى اعراض الاصابة بها اهم خطوة في العلاج
موجود أيضاً في:

يصيب مرض لين العظام نسبة كبيرة من الاطفال، ويعرف بما يسمى بالرخد أو الكساح، وهو مرض يسبب معاناة كبيرة لمن يصاب به من الاطفال وللاب والام والاسرة ككل.

سبب الاصابة

تحدث الاصابة نتيجة نقص في كمية الفيتامين "د" احد اهم العناصر التي تساعد على امتصاص الكالسيوم ، وكذلك الكالسيوم، وبالتالي نقص كمية الكالسيوم والفوسفور الممتصين من الأمعاء، ما يجعل الجسم مضطرا لسحب كميات من الكالسيوم من الهيكل العظمي، للمحافظة على مستواه الطبيعي في الدم، ما يجعل عظام الجسم مكونة من صفيحات مؤلفة غالباً من نسيج نظير العظمي قليل التكلس. في حين يزيد مقدار النسيج الليفي في نقي العظام، ومن هنا تظهر المعاناة وتحدث التشوهات وتكثر الكسور.

أعراض لين العظام

في ما يلي نقدم لك عزيزتي الام الاعراض التي تدل على الاصابة بلين العظام والتي اوضحها اطباء العظام واصحاب هذا التخصص، لتنتبهي لها جيدا بمجرد حدوثها مع سرعة التوجه لاستشارة الطبيب:

ايجاد صعوبة في المشي.

ضعف عضلات الطفل.

كسر العظام بسهولة كبيرة.

معاناة الطفل من الم حاد في منطقة الورك

شكوى الطفل من وجود تنميل في الفم.

حدوث  تشنجات في اليدين والرجلين.

عدم انتظام ضربات القلب .

وبعد استشارة الطبيب سيتأكد الطبيب من ذلك من خلال عمل فحص دم للطفل للتأكد من مستوى فيتامين د والكالسيوم والفوسفور في جسمه، لتتوافر دقة التشخيص، لان التشخيص السليم يعد اول خطوة نحو العلاج.

لين العظام مشكلة تؤرق جميع الاباء والامهات وتسبب معاناة الطفل، ويعد الانتباه الى اعراض الاصابة بها اهم خطوة في العلاج.
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