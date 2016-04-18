المفاوضات اليمنية تنطلق اليوم في الكويت

تنطلق في الكويت مفاوضات بين الحكومة اليمنية والمسلحين بغية التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وبينما وصل الوفد الحكومي إلى الكويت، لم يتحرك وفد الحوثيين وصالح من صنعاء بعد، مبررا ذلك بانتظاره وقف تام لإطلاق ، وتؤكد مصادر الوفد الحكومي في هذا الصدد التزام التحالف العربي وقوات الشرعية بالهدنة، وتتهم المسلحين بخرقها



وأعرب المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد عن أسفه لاستمرار التوتر في البلاد في ظل وجود انتهاكات للهدنة، لكنه أكد على نجاح وقف إطلاق النار بشكل يمهد للمفاوضات



